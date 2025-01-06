Взрыв произошел в кафе в Карелии

Здание кафе в карельском городе Сортавале значительно пострадало в результате взрыва бытового газа. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

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"Согласно предварительным данным, 6 января около 15:30 мск в закрытом заведении общественного питания на улице Карельской в городе Сортавале произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. В результате один человек получил ожог руки", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает прокурор города Антон Гриманов. Во время надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.