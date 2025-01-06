Сотрудница ПВЗ маркетплейса и клиентка подрались в Ленобласти

В Ленобласти в пункте выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса произошла драка из-за возврата товара. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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По информации телеканала, инцидент произошел в одном из ПВЗ в Мурино. Клиентке отказали в возврате заказанного товара в связи с тем, что та неправильно оформила заявку. Сотрудницы попытались спокойно объяснить женщине в чем дело, но та начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться.

Между сотрудницей ПВЗ и клиенткой произошел конфликт, который перерос в потасовку. Другая работница пыталась их разнять, но мероприятие не увенчалось успехом.

В результате конфликтовавшая с клиенткой сотрудница ПВЗ распылила в ее сторону газовый баллончик, а посетительница схватила швабру и начала избивать работницу. После этого покупательница покинула место происшествия.

Клиентка обратилась с заявлением в полицию, передает ГУ МВД России по региону. По факту случившегося проводится проверка. Вторую участницу конфликта намерены установить и задержать.