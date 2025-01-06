Российский турист пропал при странных обстоятельствах на Гоа

46-летний турист из Челябинска пропал при странных обстоятельствах на Гоа. Как сообщает Telegram-канал Shot, родные и близкие ищут мужчину уже более месяца.

Челябинец Иван Ровейн занимался грузоперевозками. 1 декабря мужчина вместе с друзьями полете в отпуск в Индию. 6 декабря он внезапно ушел из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно турист не вернулся и больше на связь не выходил.

Друзья предпринимателя обращались в местную полицию и сами искали Ровейна, пока у них не закончились визы. 27 декабря на Гоа прилетел сын пропавшего с супругой — теперь поисками занимаются они. Виза у исчезнувшего россиянина уже истекла.

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Сейчас родные туриста разъезжают по Индии и опрашивают людей. В публикации отмечается, что местная пара якобы видела похожего россиянина в местном кафе. Российское посольство держит связь с семьей пропавшего, а за информацию о его местонахождении обещают вознаграждение.