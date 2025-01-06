Чемпион России по Dota перевел мошенникам 590 тысяч рублей

Чемпион России по компьютерной игре Dota Евгений Погребешный пострадал от действий мошенников. Об этом сообщает Baza.

Чемпион России по Dota перевел мошенникам сотни тысяч рублей
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C 23-летним спортсменом связался злоумышленник, представившийся генеральным секретарем Федерации компьютерного спорта России Эмином Антоняном. Он убедил Погребешного в том, что произошла утечка данных игрока, которые могут быть использованы для поддержки Украины.

Затем с киберспортсменом связался мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Он убедил Погребешного перевести его накопления на «безопасный счет». Игрок лишился 590 тысяч рублей.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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