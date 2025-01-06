Чемпион России по Dota перевел мошенникам сотни тысяч рублей

Чемпион России по компьютерной игре Dota Евгений Погребешный пострадал от действий мошенников. Об этом сообщает Baza.

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C 23-летним спортсменом связался злоумышленник, представившийся генеральным секретарем Федерации компьютерного спорта России Эмином Антоняном. Он убедил Погребешного в том, что произошла утечка данных игрока, которые могут быть использованы для поддержки Украины.

Затем с киберспортсменом связался мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Он убедил Погребешного перевести его накопления на «безопасный счет». Игрок лишился 590 тысяч рублей.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.