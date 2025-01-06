Российский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на село Ржевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он рассказал, что один из жителей получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, а второй — осколочное ранение головы, баротравму и контузию. Пострадавших доставят в больницу для оказания медицинской помощи.

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Кроме того, в результате сброса взрывного устройства с дрона были выбиты стекла и повреждены фасады двух многоквартирных домов, также пострадали четыре легковых автомобиля. Информация о последствиях уточняется.

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