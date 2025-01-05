МЧС назвало количество погибших при пожаре в Кировской области

При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек. Об этом пишет пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Пожар произошел в воскресенье, 5 января, в поселке городского типа Кильмезь в многоквартирном социальном доме.

«В Кировской области сотрудники МЧС России обнаружили седьмого погибшего», — отметили в МЧС.

Площадь возгорания составила 480 кв. м. В тушении участвовали 46 специалистов и 14 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что при пожаре в здании, где проживали 11 пенсионеров, погибли два человека. Троих жителей удалось спасти.