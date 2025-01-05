В районе центрального пляжа Анапы нашли новое нефтяное пятно

Специалисты обнаружили новое пятно мазута в 1,5 км от берега центрального пляжа Анапы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Разлив нефтепродуктов произошел вследствие крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. Большая часть мазута вылилась на побережье Краснодарского края в районе Анапы.

«Обнаружено маслянистое пятно в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси», — пояснили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что наличие нефтепродуктов было выявлено также в районе бухты Капсель (Крым).

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Ранее сообщалось, что мазут дошёл до Орловки в Крыму, рядом с которой находится элитная вилла известной певицы Алсу.