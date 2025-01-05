В Австралии самолёт не смог взлететь из-за лопнувших шин

У самолёта авиакомпании Etihad Airways лопнули шины во время взлёта в австралийском Мельбурне. Видеозапись инцидента опубликовало UK Mirror.

На кадрах видно, что после взрыва шин самолёт окружили несколько пожарных машин, а колеса залили противопожарной пеной.

«Пострадавших не было, все 289 пассажиров благополучно сошли с самолёта и вернулись в терминал», — указывается в публикации.

Ранее в Южной Корее разбился Boeing 737, на борту которого находились почти 200 человек.