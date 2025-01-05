Московские спасатели освободили «застрявшего» на балконе рыжего кота

В Москве спасатели провели операцию по спасению рыжего кота Кузи, «застрявшего» на балконе. Им удалось достать его сачком, как бабочку, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел накануне на Тверской. Кот дождался, пока хозяйка откроет балконную дверь, и выскочил из комнаты.

«К счастью, пушистый не упал, а от страха забился под перекрытие между шестым и седьмым этажом и жалобно мяукал», — отметили журналисты.

Москвичка вызвала спасателей. Они прибыли на вызов, обнаружили «путешественника» и достали с помощью специального сачка.