В Кировской области при пожаре пропали без вести шесть пенсионеров

В поселке городского типа Кильмезь Кировской области в многоквартирном социальном доме, в котором проживали 11 пенсионеров, произошел пожар. Погибли два человека, шестеро пропали без вести, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, специалисты МЧС спасли из горящего здания трех человек.

В ходе спасательных работ были обнаружены тела двух погибших жителей дома. Ведется поиск еще шести пенсионеров.

Открытое горение на 480 «квадратах» ликвидировано, тушение осложнялось конструктивными особенностями здания, пояснили в пресс-службе МЧС.

В тушении пожара принимали участие 46 специалистов и 14 единиц спецтехники. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, пояснили в ведомстве.

Причина возгорания пока неизвестна. Региональный СК проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.