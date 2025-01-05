Число погибших после разлива мазута дельфинов увеличилось

Сегодня Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа" опубликовал новую сводку по ситуации с погибшими после разлива мазута в Черном море дельфинами.

© Центр "Дельфа"

В Центре заявили, что с момента ЧС, связанной с ликвидацией катастрофы после крушения в середине прошлого месяца двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе, уже зафиксировано 61 погибшее китообразное.

"Причем из них - 32 особи, погибшие после 15 декабря. Их смерть, вероятнее всего, связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС - совсем старые тела, - уточнили в "Дельфе". - Все эти данные переданы в государственные органы".

До этого - с 15 по 24 декабря - была зафиксирована гибель 21 дельфина, причиной которого мог стать разлив мазута. Чтобы это подтвердить или опровергнуть, нужно проведение официального вскрытия, токсикологических и других исследований.

По словам экспертов, для начала января, который не относится к "сезона выбросов", такое количество погибших афалин - нетипично громадная цифра. Ученые считают, что, судя по состоянию тел, основная часть этих китообразных погибли в первые 10 дней,а сейчас их продолжает выносить море. Больше всего пострадало азовок - самых уязвимых китообразных. И их число может увеличиться в ближайшее время.

"Сейчас максимально подготовиться к этому и организовать стационар для оказания длительной помощи пострадавшим, так как в загрязненных мазутом местах оказывать помощь дельфинам прямо на мелководье, как мы делали это раньше, в этом сезоне будет уже невозможно", - подчеркнули в Центре.

Поэтому стационар нужно организовать в максимально короткие сроки.

Кроме этого, ученые поделились и одним позитивным наблюдением: дельфины (афалины) пока во время мониторинга встречались только в чистой воде. А значит, они держатся максимально далеко от загрязненных нефтепродуктами участков.

Как уже сообщалось, в воскресенье в Оперативном штабе Краснодарского края опровергли информацию о якобы массовой гибели птиц, которых отправляют на лечение из Анапы в другие города.

"В социальных сетях и телеграм-каналах распространяется информация, что якобы 90 процентов птиц, спасенных в Анапе волонтерами и отправленных в Краснодар на реабилитацию, умерло по дороге, - говорится в этой информции. - Правда: Гибель птицы во время транспортировки менее 10 процентов"

А всего после катастрофы больше 4,8 тысяч птиц были спасены в Анапе и Темрюкском районе края.

Кстати

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