На Сахалине муж избил жену палкой и выбросил женщину в канаву

На Сахалине жителя Читы подозревают в нападении на супругу. Об этом сообщает управление СК РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, 43-летний читинец вышел на прогулку в лесной массив вместе со своей 37-летней женой. В какой-то момент между парой возник конфликт из-за ревности, и мужчина, схватившись за палку, нанес возлюбленной не менее трех ударов по голове.

Заметив, что жена не дышит, подозреваемый решил скрыть произошедшее, поэтому бросил пострадавшую в канаву и присыпал сверху ветками.

Вскоре читинца задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – поделились в ведомстве.

До этого в Воронеже 38-летний мужчина приревновал супругу к собутыльнику и нанес ему несколько ударов по голове. Спасти пострадавшего не удалось.