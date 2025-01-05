Бастрыкин поручил возбудить дело по факту жестокого обращения с гимнастками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении воспитанниц школы художественной гимнастики во Владимирской области за незаконную деятельность. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— В средствах массовой информации опубликовано обращение жительницы города Владимира, в котором она сообщает, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, а также применяет к ним насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь, — говорится в сообщении.

СК РФ организовал процессуальную проверку. Глава ведомства поручил руководителю Следственного комитета РФ по Владимирской области Артему Кулакову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования, передает сайт ведомства.

Александр Бастрыкин также дал указание возбудить уголовное дело в связи с нападением на бригаду скорой помощи в Североуральске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2024 года прокуратура взяла на контроль дело о нападении на фельдшера скорой в Восточном административном округе Москвы. По данным следствия, во время оказания медпомощи злоумышленник достал сигнальный пистолет и выстрелил в фельдшера. Коллеги пострадавшего задержали пациента и обратились в правоохранительные органы.