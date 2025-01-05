Названы страшные последствия при возможном землетрясении близ Стамбула

В результате возможного землетрясения в районе Мраморного моря в Стамбуле могут погибнуть почти 4 млн человек. Как сообщает «КП», об этом заявил ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр.

В районе Мраморного моря имеются два разлома — к югу от Принцевых островов и в районе побережья от Ешилькей до Силиври. Сейчас они заблокированы и в них накапливается значительное количество энергии. Ее высвобождению мешает сила трения, и когда она будет преодолена — пройдет масштабное землетрясение.

«Даже самые авторитетные учреждения Стамбула утверждают, что более 60% зданий в городе не являются сейсмостойкими. Если обрушится регион Мраморного моря, вся Турция рухнет на колени», — сказал Герюр.

Сейсмолог добавил, что если стихийное бедствие все же случится и его толчки достигнут магнитуды 7 и более, то в Стамбуле обрушится более 90 тысяч зданий, а 260 тысяч объектов получат повреждения. Временное жилье потребуется более чем для 4,5 млн жителей города.