В еврейскому мемориалу в Германии подкинули свиную голову

Неизвестные подкинули свиную голову к дому Прагера, который считается в городе Апольда (федеральная земля Тюрингия) на востоке ФРГ местом памяти еврейских жертв нацистов. Об этом сообщила газета Bild.

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По ее информации, злоумышленники подложили свиную голову 3 или 4 января. Полиция возбудило дело по подозрению в разжигании межнациональной розни.

Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт и глава МВД региона Георг Майер выразили возмущение случившимся.

"Мы самым решительным образом осуждаем осквернение дома Прагера в Апольде. Ни там, ни в Тюрингии или Германии не должно быть места антисемитизму", - говорится в заявлении земельных властей.

В здании в прошлом располагалась контора еврейского торговца Бернхарда Прагера (1888-1944). Вся семья Прагеров погибла во время Холокоста.