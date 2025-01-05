С экс-сенатора Шпигеля хотят взыскать свыше ₽8,6 млрд

Судебные приставы планируют взыскать с бывшего сенатора Бориса Шпигеля более 8,6 миллиарда рублей, из них 8,1 миллиарда рублей уйдет в доход государства. Об этом в воскресенье, 5 января, стало известно из банка исполнительных производств.

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В отношении Шпигеля возбудили восемь исполнительных производств. Одно из них — о взыскании имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации более 8,1 миллиарда рублей. Дело было открыто еще 29 августа 2024 года.

В декабре в отношении Шпигеля открыли еще одно исполнительное производство. По его результатам с бывшего сенатора потребуют еще 450 миллионов рублей — этот штраф назначили как дополнительное наказание.

Проблем Шпигелю добавил долг по коммунальным платежам, сумма которого составляет 364 тысячи рублей.

Также с него взыскивают неуплаченные процессуальные издержки и исполнительский сбор на сумму порядка 35 тысяч рублей, передает ТАСС.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение об освобождении осужденного за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву бывшего сенатора, бизнесмена Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья.