В Люберцах насильник-душитель надругался над женщиной прямо на улице

В подмосковных Люберцах полиция начала поиски мужчины, который надругался над женщиной прямо под открытым небом. Об этом 5 ноября со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

«Утром 4 января около одного из многоквартирных домов на улице Вертолетная мужчина изнасиловал 35-летнюю женщину, применяя насилие в виде удушья», — приводит канал слова собеседника.

Как сообщается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В конце декабря мы писали об экстравагантном случае изнасилования — молодая девушка познакомилась в интернете с психологом-эзотериком, который пообещал ей провести сеанс по «очищению от негативной сексуальной и сердечной энергии». Таковой действительно состоялся — дома у «специалиста». Во время практики он сообщил клиентке, что ей необходимо раздеться, и поинтересовался, желает ли та усилить свое сексуальное влечение. Получив положительный ответ, психолог принудил ее к интимной связи.