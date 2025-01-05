За поджоги электричек в Подмосковье арестованы два человека

Суд в Москве отправил под стражу двоих молодых людей, которых подозревают в поджоге электропоездов в Подмосковье.

Их зовут Жаров А. Д. и Кулаков Д. Е., 2001 и 2004 годов рождения, сообщает ТАСС.

Инциденты произошли в Лобне и Дмитрове. Сообщения о поджогах поступили на пульт дежурного с разницей в несколько часов.

Как указано в материалах дела, арестованные подожгли 30 декабря две электрички на разных станциях Савеловского направления Московской железной дороги.

Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Они были задержаны сотрудниками уголовного розыска линейного отдела МВД РФ совместно с ФСБ при силовой поддержке ОМОН.

Обвиняемые утверждают, что некий неизвестный обещал им за эти преступления 100 тысяч рублей.

Этот человек связался с ними через Telegram. Он потребовал видеоотчет о поджогах, а после выполнения задания перестал выходить на связь.

Задержать злоумышленников удалось благодаря камерам видеонаблюдения.