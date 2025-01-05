Из-за взрыва на границе Киргизии пострадали два человека

Два человека пострадали в результате взрыва неустановленного боеприпаса на границе Киргизии. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В селе Арка-2 Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) 5 января 2025 года произошел взрыв бытового характера. Пострадали двое членов одной семьи: гражданка республики и ее несовершеннолетняя дочь. По предварительным данным, причиной взрыва стал неустановленный взрывчатый предмет (снаряд), обнаруженный гражданкой среди старых строительных материалов", - говорится в сообщении.

Как утверждают в погранведомстве, гражданка Киргизии, "убирая под навесом, где находились старые строительные материалы и железки, обнаружила неустановленный взрывчатый предмет (снаряд)", который при "соприкосновении взорвался". В результате взрыва женщина и находившаяся рядом с ней 12-летняя дочь получили осколочные ранения.

"В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние их здоровья оценивается как стабильное. Место взрыва было сразу оцеплено инженерами Пограничной службы ГКНБ", - отмечается в сообщении.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят "комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".

"Кроме того, в этот же день состоялась встреча представителей правоохранительных органов Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, где таджикская сторона была проинформирована о случившемся. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает население приграничных территорий быть бдительными и не трогать обнаруженные подозрительные предметы, а незамедлительно сообщать о них в пограничные подразделения или в правоохранительные органы", - подчеркивается в сообщении.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжались с декабря 2002 года. В конце 2024 года стороны договорились о делимитации и демаркации границы. Из-за неурегулированности этого вопроса на границе двух стран было зафиксировано несколько пограничных конфликтов. Помимо Таджикистана, Киргизия граничит с Китаем, Казахстаном и Узбекистаном.