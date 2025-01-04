Жителя Узбекистана осудили за участие в СВО на стороне России

В Узбекистане Андижанский городской суд по уголовным делам приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в военном конфликте на Украине на стороне России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным следствия, житель Андижана в апреле 2023 года выехал в Россию на заработки. В июле 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки и был направлен на Украину.

В декабре того же года мужчина вернулся в Узбекистан, где сообщил правоохранительным органам республики о своем участии в СВО.

«Признать Т. А, 1985 года рождения, жителя Андижана, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1, и статьей 154-1, часть 1, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и два месяца», — огласил текст приговора судья.

В материалах суда отмечается, что при вынесении приговора суд учел чистосердечное признание мужчины, раскаяние, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости, семейное положение (наличие трех детей).

Ранее сообщалось, что Куштепинский районный суд по уголовным делам приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах ВС РФ.