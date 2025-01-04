Ребенок погиб после атаки БПЛА на автомобиль в Запорожской области

В Запорожской области ВСУ направили беспилотник в гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. В результате десятилетний мальчик скончался от ранений в машине скорой помощи, а за жизнь его родителей сейчас борются врачи. Об этом написал глава региона Евгений Балицкий.

«На автомобильной трассе Васильевского муниципального округа киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья — родители и ребенок. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их 10-летний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

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Он также выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка и пообещал направить всевозможную поддержку пострадавшим родителям.

Также сообщалось о других атаках ВСУ. В частности, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками. В связи с этим в Воронеже был введен режим ЧС. Также Украина запустила американскую ракету ATACMS в Белгородскую область.