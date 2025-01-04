В Москве мужчина выстрелил в беременную женщину и ребенка

В Москве 27-летний мужчина поссорился со своей беременной гражданской женой и выстрелил ей в живот. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел в субботу, 4 января, в Теплом Стане. После перебранки москвич достал пистолет, выстрелил в женщину, в ее дочь — пятилетнюю девочку, затем попытался застрелиться.

Беременная женщина госпитализирована, предварительно, ребенок не пострадал. Девочка также не получила ранений. Стрелявший находится в больнице в состоянии клинической смерти.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.