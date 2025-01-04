Девятиклассница умерла в ванне при загадочных обстоятельствах

Школьница внезапно умерла в ванне дома в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». По предварительным данным, смерть 17-летней девочки наступила в результате отравления неизвестным веществом и утопления.

Пострадавшая была доставлена в больницу Раухфуса в состоянии клинической смерти. В реанимации она скончалась. Отмечается, что девочка жила в квартире с родителями и братом, вела замкнутый образ жизни. В школу она не ходила и была на домашнем обучении.

Как рассказала мама школьницы, ее не было дома, когда случился инцидент. Ей позвонил 25-летний сын и сообщил, что он услышал хрипы в ванной комнате, когда сестра принимала ванну. По словам юноши, он пытался реанимировать девушку. Прибывшие на место медики госпитализировали школьницу, При обыске у нее в личных вещах нашли два пакетика с порошком.

Ранее в Бурятии восьмиклассник умер во время урока в Нижне-Иволгинской средней школе. Ему резко стало плохо, и он потерял сознание. Врачи на протяжении часа пытались спасти ребенка. Уточняется, что физика была четвертым уроком за день, всего в расписании их стояло семь. Перед этим была физкультура. Следователи проверяют информацию о состоянии здоровья и наличии болезней.

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