Восемь человек погибли в результате пожара на рынке в Китае

Восемь человек погибли и пятнадцать пострадали в результате пожара на овощном рынке в городе Чжанцзякоу. Об этом со ссылкой на местные власти пишет агентство Xinhua.

По информации администрации района Цяоси городского округа Чжанцзякоу, огонь на рынке вспыхнул около 8.40 по местному времени (3.40 мск). На место происшествия быстро прибыли экстренные службы.

К 10.10 (5.10 мск) пожар был потушен, а к 12.50 (7.50 мск) завершились спасательные работы.

«В результате происшествия погибли 8 человек, еще 15 получили ранения. Пострадавшие отправлены в больницу для оказания медицинской помощи, их травмы не опасны для жизни», - пояснили власти, уточнив, что причины пожара выясняются.

Ранее 39 человек погибли и еще девять получили ожоги в результате пожара в китайском городе Синьюй. Очагом возгорания тогда стал один из уличных магазинов.