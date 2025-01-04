Восемь человек погибли в результате пожара на рынке в Китае

Восемь человек погибли и пятнадцать пострадали в результате пожара на овощном рынке в городе Чжанцзякоу. Об этом со ссылкой на местные власти пишет агентство Xinhua.

Восемь человек погибли в результате пожара на рынке в Китае
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По информации администрации района Цяоси городского округа Чжанцзякоу, огонь на рынке вспыхнул около 8.40 по местному времени (3.40 мск). На место происшествия быстро прибыли экстренные службы.

К 10.10 (5.10 мск) пожар был потушен, а к 12.50 (7.50 мск) завершились спасательные работы.

«В результате происшествия погибли 8 человек, еще 15 получили ранения. Пострадавшие отправлены в больницу для оказания медицинской помощи, их травмы не опасны для жизни», - пояснили власти, уточнив, что причины пожара выясняются.

Ранее 39 человек погибли и еще девять получили ожоги в результате пожара в китайском городе Синьюй. Очагом возгорания тогда стал один из уличных магазинов.