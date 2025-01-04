ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

ФСБ задержала четверых подростков, планировавших совершить взрыв в людном месте в Екатеринбурге. Двое из них ранее были причастны к поджогу автомобиля полиции. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ задержаны четверо граждан России 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге", - рассказали в ЦОС.

Установлено, что двое задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области.

"У них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению", - отметили в ФСБ.

Следственным управлением СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, проводится сбор доказательств преступной деятельности задержанных, добавили в ЦОС.