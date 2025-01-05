Появились новые подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане

Исполнитель теракта в Новом Орлеане в новогоднюю ночь Шамсуд Дин Джаббар летал в Египет и Канаду летом 2023 года, ФБР выясняет, с какой целью преступник совершал эти поездки. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель ведомства Лайонел Миртил.

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"Мы отследили, что Джаббар совершил поездку в Каир, Египет, в период с 22 июня по 3 июля 2023 года. Через несколько дней, 10 июля, он полетел в Канаду, в провинцию Онтарио, и вернулся в США 13 июля. Наши агенты занимаются получением ответов на вопросы о том, куда он ходил, с кем встречался и как эти поездки связаны с его действиями в Новом Орлеане", - сказал он.

Миртил также указал, что до нападения преступник дважды посещал Новый Орлеан - в октябре и ноябре 2024 года. Во время своей первой поездки он использовал очки с функцией видеозаписи компании Meta (признана в РФ экстремистской) при изучении квартала, где впоследствии совершил теракт.

В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. Преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был убит ответным огнем. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, 30 пострадали. Исполнителем был назван гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, который был ветераном американских вооруженных сил. Во время теракта при нем был флаг террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).