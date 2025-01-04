На Сахалине объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение на севере острова Сахалин. Об этом сообщает ТАСС.

"Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в ведомстве.

5 января в Охинском районе Сахалина ожидается снег, штормовой ветер с порывами до 18 м/с и метель. Там уже ограничено движение автомобилей на двух участках автодорог Оха - Некрасовка - Москальво и Оха - Эхаби из-за метели.

До этого школы в шести районах Сахалина перевели на удаленку из-за снегопадов.

Сильный снежный циклон накрыл несколько районов области. Образовательные учреждения в Углегорском, Томаринском, Тымовском, Холмском, Макаровском и Александровск-Сахалинском районах были переведены на дистанционное обучение для безопасности учеников и педагогов.