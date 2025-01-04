В Петербурге школьница отравилась неизвестным веществом в ванной

В Невском районе Петербурга брат нашел младшую сестру в ванной без сознания, девочка отравилась неизвестным веществом. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел в многоэтажке по улице Коллонтай, 25-летний мужчина находился в квартире со своей сестрой-девятиклассницей. Девочка ушла в ванную и не выходила, услышав хрипы, мужчина взломал дверь и обнаружил школьницу без сознания.

Он вызвал скорую помощь и пытался оказать сестре первую помощь, прибывшие на вызов медики спасти несовершеннолетнюю не смогли. По предварительной информации, девочка отравилась неизвестным веществом.

Известно, что пострадавшая воспитывалась в полной семье, вела замкнутый образ жизни, большую часть свободного времени девочка проводила за компьютером. В ее вещах были обнаружены около двух килограммов порошка неизвестного происхождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.