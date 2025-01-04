Подросток в Красноярске разбил голову, катаясь с горки

В Красноярске подросток ударился головой о камень, катаясь с несанкционированной горки. Инцидентом занимается Следственный комитет.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка по факту травмирования 16-летнего юноши в результате катания на несанкционированной горке», - сообщает ведомство.

В СК отметили, что все произошло 1 января. Подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Ребенок съехал на «ватрушке» в ледяную воду в Москве

Ранее «СП» писала о том, что мужчина погиб на Байкале, попытавшись прокатиться на коньках.