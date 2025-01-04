С разработчика транспорта для Минобороны взыскали 10 млн рублей

Суд взыскал с разработчика транспорта для ракетной техники 10 млн рублей по иску российского министерства обороны. Об этом пишет ТАСС.

Ответчиком в материалах дела является АО "Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения". За срыв разработки специального вагона для транспортировки ракет компанию оштрафовали на 10 млн рублей. Контракт на создание вагона был заключен в 2020 году.

Однако иск был удовлетворен лишь частично, поскольку Минобороны хотело получить более 87 млн рублей.

В декабре сообщалось, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России к производителю космических аппаратов АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" из Красноярска.

Уточняется, что ведомство хочет взыскать с производителя спутников неустойку по госконтракту от 1 сентября 2014 года. Другие подробности об этом деле на данный момент неизвестны.