В аэропорту Петербурга второй раз за сутки ввели ограничения

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, план «Ковер» был введен в аэропорту из-за угрозы атаки беспилотников.

В свою очередь Telegram-канал Shot уточнил, что ограничения вводятся второй раз за сутки и в зоне ожидания в районе Ладожского озера сейчас находятся шесть самолетов, шедших на посадку. Среди них рейсы из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми.

План «Ковер» объявляется при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. Ранее он вводился в ряде российских аэропортов, в том числе в Самаре, Грозном и Махачкале.