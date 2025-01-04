Два человека провалились под лед на Байкале

Двое мужчин провалились под лед, катаясь на коньках на озере Байкал, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, трагедия произошла 3 января в проливе Ольхонские Ворота.

«Во время катания на коньках два человека провалились под лед. Это случилось в 400 метрах от берега. Одному из них выбраться из воды помогли очевидцы. Второй мужчина утонул», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ледяной воде оказались двое мужчин 62 и 70 лет. Житель города Шелехов, 1962 года рождения, был доставлен спасателями на базу в поселке Сахюрта и передан врачам в состоянии средней степени тяжести.

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Тело второго мужчины найти не удалось, несмотря на то, что место провала было обследовано при помощи подводной камеры. Глубина там, где он провалился под лед, достигает 40 метров.

«Недостаточно низкие температуры воздуха не способствует становлению крепкого льда. Выход на лед запрещен!» - предупредили в МЧС.

Ранее двое мужчин провалились под лед на Кошачьем пруду в московском Новогиреево. Один из них утонул, второго удалось спасти - находившиеся рядом рабочие протянули ему трубу, с помощью которой вытащили на сушу. При этом местные жители регулярно срезают дорогу, проходя по замерзшему водоему.