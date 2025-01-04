Названа причина экстренной посадки российского самолета в Египте

Причиной экстренной посадки самолета в аэропорту Шарм-эш-Шейха стала сигнализация о неисправности двигателя, сработавшая после взлета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "Уральские авиалинии".

"Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что для отправки рейса компания подготовила другой самолет.

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Вечером в пятницу, 3 января, самолет Airbus A-321, направлявшийся из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. На борту находились 236 пассажиров. Никто не пострадал.

Другой самолет "Уральских авиалиний" вынужденно посадили из-за дебоша пассажира. Все произошло на борту воздушного судна, летевшего из Москвы в Читу. Неадекватный мужчина напал на бортпроводницу.