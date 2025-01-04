Российский самолет экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Российский самолет «Уральских авиалиний» с 236 пассажирами на борту экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной нештатной посадки стали неполадки в двигателе. Airbus A-321 был вынужден совершить экстренную посадку вскоре после взлета. Лайнер направлялся в аэропорт Екатеринбурга.

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Ранее в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке.

До этого у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси после посадки.