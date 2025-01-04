Подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Лайвелсбергер не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР.

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По данным ведомства, Лайвелсбергер страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Представитель бюро отметил, что инцидент не связан с террористическими атаками в Лас-Вегасе и Новом Орлеане.

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Tesla Cybertruck взорвался 1 января рядом с отелем Trump International Hotel. Основатель компании Tesla Илон Маск предположил, что взрыв мог быть результатом теракта.

Ливельсбергер проходил службу на территории Украины. По данным шерифа Лас-Вегаса Кевина Макмахилла, подозреваемый в подрыве электромобиля служил в Германии в подразделении, в котором обучали украинских военнослужащих.

Ранее Маск призвал к реформе ФБР после наезда на толпу и подрыва Tesla в США.