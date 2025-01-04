Временные ограничения работы аэропорта Пулково сняты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково сняты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавань вновь начала функционировать в штатном режиме в 10:15 по московскому времени. При этом в период действия ограничений на запасные аэродромы были переведены 20 самолетов.

Тем временем в районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области были сбиты два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По данным губернатора, один из дронов двигался через Псковскую область. Обломки второго БПЛА упали в лесном массиве. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не произошло.

В настоящий момент оперативные службы работают на месте падения второго беспилотника, а средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают мониторинг воздушного пространства, отметил Дрозденко.

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