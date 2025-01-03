В Североуральске избили девушку-фельдшера, приехавшую на вызов

В Свердловской области избили девушку-фельдшера скорой помощи и повредили ее медицинский чемодан-укладку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел вечером 1 января, когда бригада скорой помощи выехала по вызову в квартиру на улицу Октябрьская в Североуральске.

Фельдшер оказала помощь пациенту и возвращалась к служебному автомобилю, но возле подъезда на нее «обратила внимание» компания молодых людей.

«Один из них подошел к девушке и начал выражаться грубой нецензурной бранью в ее адрес, после чего, продолжая вести себя агрессивно, отобрал у нее чемодан-укладку и им нанес удар в область головы медработника», — сказано в сообщении.

После этого молодой человек разбил медицинскую укладку-чемодан об асфальт.

Медик обратилась в больницу, где зафиксировали травмы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, прокуратура контролирует расследование.