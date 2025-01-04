Крупный пожар в Кабардино-Балкарии в 10 тыс. «квадратов» потушили

Пожар на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Общая площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.

"На место привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 26 человек и 6 единиц техники и 11 человек от Эльбрусского лесничества", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 4 января сообщалось о крупном пожаре в окрестностях города Тырныауз. Угрозы распространения огня на населенные пункты не было. Неподалеку от загоревшейся горы находится стадион "Баксан", огонь туда не перекинулся.

Незадолго до этого спасатели МЧС РФ вывели 193 человека, включая 43 ребенка, из лесного пожара в горах Домбая (Карачаево-Черкесия).