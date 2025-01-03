Электросамокат взорвался в центре Москвы

Взрыв электросамоката произошел на седьмом этаже квартиры на Большой Андроньевской улице в центре Москвы, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, жильцы услышали громкий звук около 19:50, на которым раздалось шипение, а из соседней квартиры повалил дым.

Причиной, по информации канала, стала детонация батареи. Владельцы техники поставили ее на зарядку и выставили на балкон. В результате взрыва произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали прибывшие на место спасатели. По предварительным данным, никто не пострадал.