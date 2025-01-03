Технический сбой в компьютерной системе аэропортов Германии устранен

Масштабный технический сбой в компьютерной системе аэропортов Германии устранён, пишет немецкий таблоид Bild.

«Системы федеральной полиции по проверке въезжающих и выезжающих снова работают», — сообщил изданию представитель полиции ФРГ.

3 января масштабный сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции произошёл во всех аэропортах Германии.

Представитель федеральной полиции в аэропорту Франкфурта рассказал, что правоохранителям приходилось выполнять работу «вручную».