В Крыму мазутом загрязнено 18 километров береговой линии

Протяженность береговой линии Крыма, на которой сегодня обнаружили новые выбросы мазута, увеличилась до 18 километров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Там уточнили, что из-за сильного ветра и волн выброс мелкой фракции фиксируется в Ленинском районе республики на участке от села Яковенково до Опукского заповедника.

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Ранее в пятницу в Ленинском районе зафиксировали выброс мазута на трехкилометровом участке побережья. К уборке привлекли более 100 человек и 12 единиц техники. Также сегодня впервые обнаружили пятно мазута около Севастополя.

В целом с момента крушения в Керченском проливе двух танкеров в середине декабря убрано 229 тонн загрязненного грунта.