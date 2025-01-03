TF1: захвативший заложников в тюрьме на юге Франции задержан

Полиция задержала заключенного центральной тюрьмы коммуны Арль на юге Франции, ранее взявшего в заложники четырех медицинских работников и одного охранника. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник.

Задержан захвативший заложников в тюрьме во Франции
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По данным канала, он сдался сотрудникам правоохранительных органов. Заложников осматривают врачи, никто из них не пострадал.

TF1 уточняет, что 37-летний заключенный, имя которого не называется, страдает психическим расстройством. Он требовал перевести его в другую тюрьму.

Ранее газета La Provence сообщила, что мужчина захватил четырех заложников, однако позднее французские СМИ уточнили, что речь идет о пяти сотрудниках тюрьмы.

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