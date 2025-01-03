Задержан захвативший заложников в тюрьме во Франции

Полиция задержала заключенного центральной тюрьмы коммуны Арль на юге Франции, ранее взявшего в заложники четырех медицинских работников и одного охранника. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник.

По данным канала, он сдался сотрудникам правоохранительных органов. Заложников осматривают врачи, никто из них не пострадал.

TF1 уточняет, что 37-летний заключенный, имя которого не называется, страдает психическим расстройством. Он требовал перевести его в другую тюрьму.

Ранее газета La Provence сообщила, что мужчина захватил четырех заложников, однако позднее французские СМИ уточнили, что речь идет о пяти сотрудниках тюрьмы.