Предпринимателя из Чувашии могли убить из-за долга, сообщает СУ СК России по республике.

По предварительным данным, бизнесмен, убитый накануне в Канаше, мог задолжать своему убийце некую денежную сумму. Размер долга не уточняется.

"Утром 3 января 2025 года он задержан по месту своего жительства в одном из сел Канашского округа. По версии следствия, причиной убийства стал денежный долг потерпевшего перед подозреваемым", - говорится в сообщении.

Днем 2 января неизвестный в новогоднем костюме пришел в магазин к Юрию Суракину с двуствольным ружьем. Он несколько раз выстрелил во владельца торговой точки, позволив ему перед этим сделать совместное селфи. Раненый скончался на месте. Убийца покинул место преступления до приезда сотрудников Росгвардии.