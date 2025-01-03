Замначальника инспекции РЖД заподозрили в подготовке теракта

Заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов был арестован по обвинению в подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору, связанного с организацией «Артподготовка»(организация запрещена в России и признана экстремистской), следует из материалов уголовного дела.

Заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов был арестован по делу о подготовке террористического акта, передает ТАСС.

Арест связан с обвинением Мартьянова в участии в террористической организации «Артподготовка», признанной экстремистской и запрещенной в России с 2017 года. Дело также касается ведущего специалиста инспекции Алексея Демченко, который ранее был обвинен в участии в той же организации.

Ранее против ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита – структурного подразделения «РЖД» Демченко было возбуждено уголовное дело, его обвинили в участии в деятельности организации, которая признана террористической.