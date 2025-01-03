Мазутное пятно после крушения танкеров добралось до Севастополя

В Балаклавской бухте Севастополя обнаружили небольшое мазутное пятно, добравшееся туда после крушения танкеров, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Пятно имеет размеры полтора на полтора метра, оно находится на входе в Балаклавскую бухту, пояснил глава города в своем Telegram-канале.

В государственном ветеринарном центре развернут пункт приема птиц, пострадавших от выброса топлива в воду. Зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега, уточнил он.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в Анапе и Темрюкском районе продолжается уборка пляжей, где собрано и вывезено более 78 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта.