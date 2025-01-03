МГТУ им. Баумана прокомментировал иск Минобороны к вузу

Иск Министерства обороны РФ к Московскому государственному техническому университету имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей связан с нарушением сроков работ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Об иске говорится в соответствующем определении Арбитражного суда Москвы, с которым ознакомился ТАСС. В качестве иного лица по делу привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.

"Дело находится в суде, слушается в закрытом режиме и связано с нарушением сроков работ", - сообщили ТАСС в пресс-службе МГТУ.

О каких работах идет речь в вузе не уточнили.