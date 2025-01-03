Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя в Чувашии

В городе Канаше (Чувашия) вооруженный человек, одетый в костюм Деда Мороза, убил предпринимателя. Об этом в пятницу, 3 января, сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что у злоумышленника при себе находилась двустволка, после выстрелов он попытался скрыться. Инцидент произошел днем 2 января. Как сообщает канал, стрельбу открыл бывший заключенный, а убитый ранее работал в правоохранительных органах. Предположительной причиной преступления является месть за то, что сотрудник органов помог посадить стрелявшего в тюрьму.

Преступник был задержан. На допросе он признался, что приобрел костюм Деда Мороза для маскировки, надеясь, что его не сразу опознают, передает Telegram-канал.

Деды Морозы устроили массовую драку в Москве

Сотрудники силовых структур задержали москвича, который застрелил своего знакомого и сжег его тело в автомобиле на трассе возле подмосковного Солнечногорска.

Ранее мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в грудь своего знакомого во время «демонстрации» кухонных приборов. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение с колото-резаной раной. Нападавшим оказался 51-летний москвич, его задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.