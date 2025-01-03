Сотрудники ФСБ в Запорожской области ликвидировали агента ГУР Украины

Сотрудники ФСБ ликвидировали гражданина Украины, завербованного сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, готовившего теракт на территории Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Запорожской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики получили информацию о местонахождении гражданина Украины, завербованного представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Он разыскивался за совершение особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.

"Данное лицо по указанию иностранных спецслужб подготовило самодельное взрывное устройство для последующего осуществления диверсионно-террористического акта на территории Запорожской области. В результате досмотра частного домовладения, где находился злоумышленник, предпринята попытка сопротивления сотрудникам ФСБ с применением огнестрельного оружия. Ответным огнем диверсант уничтожен. Сотрудники управления не пострадали", - говорится в сообщении.

В домовладении были обнаружены предмет, схожий с пистолетом системы Макарова, спусковой рычаг гранаты, а также самодельное взрывное устройство.