В Бразилии началась расшифровка бортовых самописцев самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося в казахстанском Актау. Об этом сообщил бразильский портал G1.

"Извлеченные сведения будут переданы в Управление по расследованию авиационных происшествий Казахстана - агентство, ответственное за анализ и расследование происшествия", - говорится в сообщении.

Анализом данных с "черных ящиков" займутся специалисты ВВС Бразилии (Força Aérea Brasileira - FAB).

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

Алиев назвал причину крушения самолета в Актау

По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 29 человек. 28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время разговора с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России.