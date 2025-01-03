"Яндекс" обязали закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за атак дронов

Суд в Москве вынес решение, обязывающее «Яндекс» ограничить доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Как указано в судебных документах, эти меры были приняты в связи с регулярными атаками, совершаемыми украинской армией с помощью БПЛА.

— Исковые требования — удовлетворить. Обязать ООО «Яндекс» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исключить информационный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающей компании путем удаления <...> из поисково-информационной картографической службы «Яндекс карты», — говорится в документе.

Представитель «Яндекса» выступил против удовлетворения требований прокуратуры. Тем не менее суд постановил, что указанные в иске факты могут негативно сказаться на обороноспособности страны, передает ТАСС.

В прошлом году Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Позже на объекте начался пожар.